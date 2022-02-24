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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00’de Beştepe’de güvenlik zirvesini toplayacak.

Yayınlanma: 09:33 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgaline evrildi. Rusya, sabaha karşı yerel saatle 05:50'de Donbas'a askeri harekat için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde Putin’in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas’a ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da acil olarak güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi. Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de yapılacak.

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