Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu’dan acı haber

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.

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Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Oğuz Gündoğdu, dün Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahaleyle stent takıldı.

SABAHA KARŞI FENALAŞTI

Dr. Gündoğdu bu sabaha karşı fenalaşarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve bir çocuk babası Dr. Gündoğdu’nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

1999 DEPREMİNDE SAHADAYDI

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Gündoğdu’nun kaybıyla ilgili şunları söyledi: “Arkadaşlar, Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı, ailesine de sabırlar dilerim.”

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