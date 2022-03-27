Hrant Dink cinayetinin kilit ismi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

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Hrant Dink suikastının firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender, Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender isimli şahıs, Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir.

– Şahsın, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir.

26 ŞUBAT’TA YAKALANDI

– Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır.

– Şahıs, 26.03.2022 tarihinde, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan’dan ülkemize getirilmiştir.

SAHTE PASAPORT ÇIKTI

– Ahmet İskender’in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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