Diyarbakır’da iki asker şehit oldu
Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda bir astsubay ile bir uzman çavuş şehit oldu.
Diyarbakır’dan acı haber… Eren Abluka-18 Operasyonu sırasında teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
– Diyarbakır Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren Abluka 18 Operasyonu’nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır.
– Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.