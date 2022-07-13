Drakula ve vampir kelebeğin ardından katil salyangoz istilası

Dünyada katil salyangoz olarak bilinen Arion Vulgaris türü Trabzon’un Düzköy ilçesinde tarım ürünlerini tehdit ediyor. Çiftçiler daha önce de Drakula ve vampir kelebek istilası yüzünden büyük zarar görmüştü.

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Trabzon'da tarım ürünlerinde vampir kelebek ve Drakula'nın ardından katil salyangoz ya da İspanyol salyangozu olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası yaşanıyor. Özellikle Düzköy ilçesindeki her mahallede varlığını gösteren katil salyangoz tarım ürünlerini tehdit ediyor.

TEK SEFERDE 400 YUMURTA BIRAKIYOR

Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen salyangoz özellikle patates, fasulye ve lahana gibi ürünlere zarar veriyor. Yaklaşık dört yıldır ilçede etkisini gösteren salyangoz türü ile mücadele etmeye çalışan yöre sakinleri yetkililerden yardım istiyor. Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor.

ÇOK HIZLI ŞEKİLDE ÜRÜYOR

Düzköy ilçesindeki Yenimahalle muhtarı Halil Aydın, katil salyangozla 3-4 yıldır mücadele ettiklerini belirterek “Çok hızlı bir şekilde üreyen işgalci bir zararlı. Bununla ilgili tam olarak bilimsel bir çalışma yapılmadı ama mavi bir ilaç vuruyoruz. Yağmurlu, çiseli havalarda tamamen saldırıya geçiyor. Güneşli, kuru havalarda görülmüyor toprağa girip kayboluyor. En büyük zararı büyümekte olan patates, fasulye, lahanaya veriyor” dedi.

DAHA FAZLA İLAÇ LAZIM

Büyükmahalle muhtarı Ali Türeli ise, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden gönderilen ilaçla mücadele ettiklerini ancak yeterli olmadığını dile getirdi ve “Şu anda bize 150 kilogram kadar ilaç gönderdiler. Bu ilacı vatandaşlarımıza dağıttık ancak yeterli değil çok daha fazlası lazım” diye konuştu.

MEZARLIKLARA BİLE YAYILDI

Yöre sakinlerinden üretici Ayşe Türeli de “Fasulyelerimizi beş kez dikmemize rağmen hiç olmadı. Patatesleri dahi yedi, bir şey bırakmadı. Üç yıldır kurtulamadık şimdi de her tarafa yayıldı. Mezarlıklar dahil evin içine bile yayıldılar” ifadelerini kullandı. (İHA)