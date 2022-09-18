Emre Olur, Türkiye’ye getirildi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, Türkiye'ye getirildi.

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Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur’un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul’a indi.

Organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran’dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15’te İstanbul Havalimanı getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol görevlilerinden Olur’u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Olur’un, İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Emre Olur hakkında yapılan açıklamada, şöyle denildi:

– ‘Tehdit’, ‘Suçu ve Suçluyu Övmek’, ‘Hakaret’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ ‘Basit Yaralama’, ‘Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret’ suçlarından adli makamlarımızca ulusal seviyede aranan ve Sedat Peker suç örgütünün üyesi olan Ahmet Emre Olur’un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şahsın 23.05.2021 tarihinde Ülkemizden Kuzey Makedonya ülkesine gittiği tespit edilmiştir.

– Kuzey Makedonya ve Balkan Ülkeleri İnterpol birimleri ile şahsın yer tespitine yönelik yazışmalar yapılmış ve görüşmeler devam etmekteyken 12.09.2022 günü Arnavutluk Tiran üzerinden BAE-Abu Dabi’ye gittiği tespit edilmiştir. 16.09.2022 tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı ve Abu-Dabi Büyükelçiliğimizden BAE’den deport edileceği bilgisinin Emniyet Teşkilatımıza iletilmesi üzerine Emniyet Teşkilatımızca yapılan sıkı takip sonucu söz konusu şahsın Sırbistan’a gideceği tespit edilmiştir.

ARNAVUTLUK POLİSİ GÖZALTINA ALINDI

– Ancak Sırbistan makamları uluslararası yolcu olduğu için sınır dışı talebimize olumlu yanıt verememiştir. Sırbistan’dan Arnavutluk Tiran’a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpolü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanında 17.09.2022 günü saat 06.00’da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır.

– Bu itibarla söz konusu şahsı teslim almak üzere Arnavutluk-Tirana giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre Olur 18.09.2022 tarihinde saat 06.30’daki uçuşla Tiran-Arnavutluk’tan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.

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