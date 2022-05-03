Erdoğan’dan “1 milyon Suriyeli” açıklaması

Mart ayında "Mültecileri göndermeyeceğiz" diyen, geçen ay ise "Gönüllü ve onurlu geri dönüş" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de rakam vererek daha farklı bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’ne videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

MART AYINDA “GÖNDERMEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Bazı muhalefet partileri iktidar olmaları durumunda sığınmacıları Suriye'de savaşın son bulmasına yardımcı olarak ülkelerine göndereceklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen mart ayında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

NİSAN AYINDA GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamalara gelen tepkilerin ardından Erdoğan, nisan ayında “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek geri adım atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü konuşmasından diğer satır başları şöyle:

– Kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapımızı açmak bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Sadece Suriye’de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz.

EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ

– Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Bu yardımların karşılığını rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyorum.

-Sadece kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Suriye’deki trajedi karşısında Türkiye’nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016’dan bu yana güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır.

KONUT, HASTANE, TARIM, SANAYİ…

– Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn ile 13 bölgedeki proje geniş kapsamlı. Konuttan hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacak. Suriye’nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.

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