Erdoğan, ‘sözde cumhurbaşkanı’ davasını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sözde cumhurbaşkanı" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl ocak ayında kendisinden “sözde cumhurbaşkanı” diye bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Onurlu yargıçlar, kararları ile Erdoğan’a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, “yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı…” eleştirilerine karşı 1 milyon TL talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kemal Kılıçdaroğlu yine kazandı! Zira hep haklı…” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, geçen yıl ocak ayında “Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye bana 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Teşekkür ederim 1 milyon liralık dava açtığı için. Ben 1 paralık tazminat davası açıyorum. Değeri bu çünkü” demişti.

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