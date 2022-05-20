Erdoğan’dan müteahhide şok tepki: Ne diyor bu ya!

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde ilginç anlar... Projenin bitme süresini beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhide tepki gösterdi ve "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya?" dedi. Erdoğan, 36 ay olan süreyi 12 aya indirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, projenin müteahhidini sahneye çağırdı ve şunları söyledi:

– Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?

– 36 ay

– Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci) 36 aydan 30 aya indi. Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii’ni ne kadar zamanda bitirdi? Hamza Bey ne kadar kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü?

Müteahhitten bir yıl içerisinde projenin bitirilmesi için söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kesinlikle önümüzdeki yıl bu günlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz sen merak etme. Gece-gündüz full time çalışacaksınız. Şahit olun, söz diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir” dedi.



2016 YILINDA TALİMAT VERMİŞTİ

2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darülaceze'nin bir versiyonunun Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere iki büyük sosyal hizmet şehri kurulması talimatıyla başlayan proje için ilk adım 2018’de atıldı.

Projeye göre 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak şehir, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak.

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