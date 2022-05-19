Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda geri adım: Pistler belki de kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir söyleşide "Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması her kesimi memnun edecek mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılarak Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kütüphane Söyleşileri’ne katılan Erdoğan, bir öğrencinin “Efendim, Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi inşasının başladığını haberler öğrendik. Bu noktada havalimanına millet bahçesi yapılması herkesi memnun edecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi.

geçen cumartesi iş makinelerinin girdiği Atatürk Havalimanı’yla ilgili şunları söyledi:

– Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah (millet Bahçesi) herkesi çok çok mutlu edecek. Gelip hafta sonlarını, hafta içlerini geçirecek aileler olacak. Tüm bunlarla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. O nokta zaten millet bahçesi noktasında fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel olacak.

29 MAYIS KUTLAMASINI BU YIL ORADA YAPACAĞIZ

– Yanında da şehir hastanesi var, yan yana olacak. Şehir hastanesiyle birlikte, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle ifade edilebilir? Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline getirmek için zenginleştireceğiz. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve 29 Mayıs kutlamasını bu yıl orada yapacağız.

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