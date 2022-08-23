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Erdoğan’dan olağanüstü toplantı! Kurmaylarını AKP Genel Merkezi’ne çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bazı genel başkan yardımcılarını ve bakanlarını saat 14.00'te AKP Genel Merkezi'ne çağırdı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:53 - 23 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan olağanüstü toplantı! Kurmaylarını AKP Genel Merkezi’ne çağırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi programına göre bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşecekti. Erdoğan saat 17.00’de Filistin liderini karşılayacak ve akşam yemeği verecekti.

Gelen son dakika bilgisine göre Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’ne çağırdı. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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