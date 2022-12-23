Eski eşi yeniden evlendi, iz sürüp kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Levent Yelege'nin, eski eşi Esma Nur Bakan ile eşi Sezer Bakan'ı tabancayla vurup ağır yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yelege'nin akrabaları aracılığıyla eski eşinin yeniden evlendiğini öğrendiği ve uzun süre iz sürdükten sonra çiftin adresini tespit edip olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak’ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan’ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan’a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Yelege ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Esma Nur Bakan, götürüldüğü özel hastaneden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İki ameliyat geçiren ve göğsünden 3 mermi çıkartılan Esma Nur Bakanın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Aynı hastanede tedavisine devam edilen eşi Sezer Bakan’ın ise sırtına isabet eden ve omuriliğe yakın olan 2 merminin henüz çıkartılamadığı öğrenildi.

‘KISKANDIM, DAYANAMAYIP VURDUM’

Levent Yelegenin, yaklaşık 5 yıl önce Esma Nur Bakan ile boşanmasının ardından İstanbul’da yaşadığı, akrabaları vasıtasıyla eski eşinin yeniden evlendiğini öğrendiği ve uzun süre iz sürüp çiftin adresini tespit ederek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesinde, olayı eski eşini kıskandığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Yelege, “İstanbul’da yaşıyorum, eşimle boşandım. Körfez’e geldiğimde eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum” dedi.

Levent Yelege’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)