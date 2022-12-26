Gözler, Erdoğan’ın açıklamasında… EYT’de yaş sınırı olacak mı?

Yılın son Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te yapılacak... Masanın bir numaralı maddesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesindeki yaş sınırı! Milyonların gözü Erdoğan'ın iki dudağı arasında olacak...

Sozcu.com.tr

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2022’nin son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantının en kritik maddesi milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi… Ankara kulislerine göre EYT’ye “yaş sınırı” getirilmesi, askerlik borçlanması gibi son rötuşlar bugünkü Kabine’de konuşulacak.

“KESİNLİKLE SÖYLEYEMEM AMA…”

Dün akşam bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Geldiğimiz son aşamayı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, kendisi değerlendirecek. Karar çıkar mı, kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim” demişti.

YÜKSEK FİYATLARLA MÜCADELE

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından Erdoğan’ın sinyalini verdiği “fahiş fiyatla mücadele” kapsamında atılacak yeni adımlar da masaya yatırılacak.

“PAZARTESİ PAYLAŞACAĞIM” DEMİŞTİ

Karadeniz’de çıktığı duyurulan doğalgazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Kabinesi’nin gündeminde olacak.

Cumartesi günü Erzurum’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI

Masadaki diğer konular ise Gelir Vergisi dilimleri, memur ve emekliye refah payı… Erdoğan, Kabine’de alınan kararları toplantı bitiminde canlı yayında kamuoyuna duyuracak.

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