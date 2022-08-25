Gülşen hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, popçu Gülşen'in imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlattı.

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Popçu Gülşen’in sahnede “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, popçu imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.

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