İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını sosyal medyadan paylaştığı için tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi. Haskoloğlu geçen pazartesi günü gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Haskoloğlu'nun avukatı Emrah Karatay da sosyal medya hesabından, “Müvekkilimiz an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest” şeklinde paylaşım yaptı.

İbrahim Haskoloğlu, tutuklanmasına neden olan paylaşımda, “Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hâlâ da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil” ifadelerini kullanmıştı.

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