İmamoğlu saat verdi: Araçlarınızla dışarı çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti etkisi altına alan sağanakla ilgili uyarıda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanakla ilgili açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, “Öğleden sonra saat 14.00-15.00’e kadar devam edecek. Mecbur kalmadıkça araçlarınızla dışarı çıkmayın” dedi. İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Boğaz hattında oldukça yağış var. İstanbul’da genel anlamda bugüne kadar hep sıkıntı yarattığını gördüğümüz meydanlarımızda sıkıntı yaşanmadı.

– Eminönü’nden Üsküdar’a, Maltepe’den Pendik’e, diğer bölgelerimize varıncaya kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yollardaki birikintileri giderdik. Şu anda İstanbul genelinde akışkanlık olabildiğince makul seviyede.

– Şu ana kadar bir yaralanma, kaza vs. ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınlarıyla ilgili 153’e ulaşan ve telafi edilemez noktada olan bir durum yaşamadık. Gelen ihbarları takip ediyoruz.

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