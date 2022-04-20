İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Olay sabah 07.30 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Sanayi Caddesi üzerinde seyreden ve infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bir patlama yaşandı.

Patlama sonrası bir infaz koruma memuru hayatını kaybetti, sekiz infaz koruma memuru ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, patlamanın yaşandığı araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. (İHA-DHA)