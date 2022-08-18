İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tayin ve atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tayin ve atamalar gerçekleşti. 10 ilçe ile İstihbarat, TEM, Mali Şube, Olay Yeri İnceleme gibi 12 şubenin müdürleri değişti.
İstanbul’da yaz dönemi atamaları kapsamında 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin oldu. 12 emniyet müdürü ve amiri ise dev metropolde görev başladı.
A Bölgesinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaşı, B Bölgesinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Koray Şensoy, C Bölgesinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bal, TEM Şube‐Bomba İmha Şube‐Kalekollardan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aşkın Kılıçkeser, Eğitim Şube‐TDP Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Çukur, Destek Hizmet‐İnşaat Emlak Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Eke, Genel Denetleme Disiplin‐Belge Yönetimi Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Göriş, Polisevi (Pekom) Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gazi Kaçmaz, Boğaziçi Köprü Koruma Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır oldu.
YENİ ŞUBE MÜDÜRLERİ
İstihbarat Şube Müdürü İlyas Kayış, Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Korkmaz, Güven Timleri Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Gülpınar Adir, Serdar Örs Personel Şube Serdar Örs, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Mustafa Ergenç, Polis Evi Şube Müdürü Murat Aydın, Belge Yönetimi Şube Müdürü Rabia Altun, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü İhsan Süngü, Dış İlişkiler‐İnterpol Europol Şube Müdürü Hilal Bahadır, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Seval Erdem Gürdoğan oldu.
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ DE DEĞİŞTİ
- Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü: Özgür Yılmaz
- Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü: Hüseyin Güleç
- Avcılar İlçe Emniyet Müdürü: Murat Özburun
- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü: Taner Ertürk
- Beykoz İlçe Emniyet Müdürü: Hakan Öztürk
- Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü: Abdurrahman Soğuksu
- Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü: Mesut Aslan
- Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü: Yüksel Baysal
- Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü: Murat Çaykara
- Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü: Murat Sevgi