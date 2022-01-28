İstanbul’a 5 bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi

İBB yönetiminin 12’inci kez oya sunduğu 500’ü engelli erişimine uygun olacak şekilde 5 bin yeni taksi teklifi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME’nin ocak ayı oturumunda tartışmalar arasında yine reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekteri Can Akın Çağar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İBB yönetiminin İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 12'inci kez oya sunuldu. Sunulan teklifte 5 bin yeni taksi talebi revize edilerek 500 adedinin engelli erişimine uygun olması önerisi getirildi.

“1 MİLYON ENGELLİ VAR”

Teklifte; İstanbul'da yaklaşık 1 milyon engelli birey bulunduğuna dikkat çekilerek “İBB ve çoğu ilçe belediyeleri engelli bireylere yönelik sağlık hizmetlerine, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine ulaşımında destek sağlamak için engelli ulaşım araçlarını hizmete almıştır. Ancak bu araçlar, belirli saatler arası hizmet vermekte, belirli yerlere ulaşım sağlamakta, araçların dış görünüşlerinin farklı olması gibi sebepler nedeniyle engelli kişiler ile engelli olmayan kişiler arasında ayrımcılık hissi yaratmaktadır” denildi. Mevcut durumda taksilerin bireysel araç sahipliği ve maliyet nedeni ile engelliye uyumlu hale getirilmesi mümkün olmadığı belirtilerek “Taksilerin erişilebilirliğinin sağlanması ile hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler, ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik; kısıtlar olmaksızın ulaşım gereksinimlerinin karşılanabileceği kendilerine özel alternatif bir ulaşım aracına sahip olmaları amaçlanmaktadır” denildi.

“DUYGUSALLIK İLAVE EDİLİP GETİRİLMİŞ, PR YAPILACAK”

Teklifin sunulmasının ardından söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu “5 bin taksi teklifi 12 ya da 13'üncü kez gündeme geliyor. Bu kez duygusallık ilave edilip gündeme getiriliyor. Hepimiz engelli adayıyız. Engellilere sahip çıkmak ve hizmet etmek zorundayız tabi ki. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız bir çalışma ile 2 taksimizi engelliye hizmet edecek şekle dönüştürdük. Bugüne kadar bir engelli vatandaş taşımadık, talep olmadı. İBB'ye ne kadar talep geldi bilmiyoruz ama taksiciler odası olarak bize hiç talep gelmedi. Biz aplikasyonumuzu tamamlamak üzereyiz. Engelliler için de bir seçenek olacak. Bir siyasi partinin genel başkanı engelliler gününde konuşma yaparken İstanbul'da engelli erişimine uygun taksiyi hayata getireceğiz diyerek siyaset yapıyor. Kendisi covid olmuş, geçmiş olsun. Bizi siyasete alet ediyorlar. Bu şekilde duygusallık oluyor, PR yapılacak belki” dedi.

ZAMLAR YOLCU SAYISINI DÜŞÜRDÜ

Taksi tarifesine hak ettiği kadar zam yapılırsa talebin azalacağı, yolcunun toplu taşımaya yöneleceğini söyleyen Aksu “2022 yılında uygulanmaya başlanan zamlı tarifeden sonra işlerimiz yüzde 20-25 düştü. 2 aydır bize ‘taksi bulamıyoruz' diye bir şikayet gelmedi” diye konuştu. Aksu “İstanbul'da yeni taksiye ihtiyaç yok, mevcut taksiler engellilere hizmet edebilecek hale getirilebilir” dedi.

“LÜKS TARİFE İLE ÇALIŞIYOR”

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, Aksu'nun bahsettiği engelli kullanımına uygun olarak dönüştürülen 2 taksinin plakasını hemen kontrol ettiklerini belirterek ruhsatında engelliye uygun olduğu ibaresi bulunmadığı gibi lüks taksi tarifesi ile çalıştıkları bilgisini verdi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da “Yolcu talebinde genel olarak pandemi kaynaklı bir düşüş var. Bu genel olarak taksiye ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. Engelliler için 2025'te hayata geçecek plandan bahsediliyor ama yarın ne yapacağız? Bu taksilerde engellilere özel istedikleri zaman çağırabilecekleri İBB'nin taksileri ile hareket kabiliyetlerini arttıralım. 2025'e kadar beklemeyelim” yorumunda bulundu.

“SAKAT BİR ANLAYIŞ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, 500'ün engelli erişimine uygun olması teklifinin sakat bir anlayış olduğunu belirterek “ Bu bireyler her alanda hayata katılabilmeli. 500 değil bütün taksilerin diğer araçların erişilebilir olması gerek. Bakanlığımız bununla ilgili acil eylem planı hazırladı. Engelli benim, biziz, hepimiziz. Bu anlayışı değiştirelim. Bütün engellilere hitap edecek bir acil eylem planı hazırladık. 2023-2025'te hayata geçecek” diye konuştu. Dijitalleşme gerçekleştikten sonra taksi sorununun ortadan kalkacağı görüşünü yineledi.

“BU ÇABALARA DUYGUSALLIK OLARAK BAKAMAYIZ”

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar da Yücel'e “Bu katkınızın amacı duygusallık katmak için mi?” diye sordu ve “Bu Eyüp beye bir küçük cevap olsun. Bu çabalara duygusallık olarak bakamayız, ihtiyaçtır” dedi. Çağlar “Engellileri hizmeti acıma duygusu ile değil görev bilinci ile yapıyoruz. 5 bin yeni taksiyi 12'inci kez tartışıyoruz. Bizim çağrı merkezimize gelen yüzbinlerce talep var. Bu çığlığın sesi olmaya çalışıyoruz. 18 bin taksiye ulaşamıyorken 2 taksiye nasıl ulaşsınlar sizlerin takdirine bırakıyoruz. 300 otobüs için Ankara'dan izin bekliyoruz. Yatırım programına alınmaya metro projemiz nedeniyle engellenerek çalışmak zorunda kalıyoruz. İzin kısıtları içinde İstanbul'un toplu ulaşımınındaki sorunların çözümünün zaman alacağı bir gerçek. O yüzden daha pratik ve hızlı bir çözüm üretmek için yeni taksiyi gündeme getiriyoruz” dedi.

AYRI OYLAYALIM ÖNERİSİ

Çağlar, 500 adet engelliye uygun taksiyi ayrı, 4 bin 500 taksiyi ayrı oylayalım önerisini getirdi. Yücel, engelli araçlarının mevzuatının bulunmadığını, araçların piyasada olmadığını, nasıl işletileceğinin belirsiz olduğunu belirterek 500 engelliye uygun taksi teklifinin alt komisyonda incelenmesini önerdi. Cihan, konunun alt komisyondan geldiğini orada çalışıldığını, bütün soruları cevapladıklarını ifade ederek tekrar gönderilmesine gerek olmadığını söyledi. Konu bir süre tartışıldı. Teklif geldiği şekliyle “500’ü engelliye uygun 5 bin yeni taksi” olarak oylandı ve oy çokluğu ile 12'ince kez reddedildi.

İlginizi Çekebilir UKOME'den İmamoğlu'na bir ret bir kabul