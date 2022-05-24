İstanbul’da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı!

İstanbul'da canlı bomba eylemi yapacağı istihbaratı alınan terör örgütü IŞİD mensubu Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul’da canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan terör örgütü IŞİD mensubu Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı.

Şüphelinin kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyallere el konuldu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca IŞİD terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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