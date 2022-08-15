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İstanbul’da istinat duvarı çöktü! Göçük altında kalan var

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Beykoz'da istinat duvarı çöktü. Göçük altında bir kişinin kaldığı belirtildi.

Yayınlanma: 12:10 - 15 Ağustos 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da istinat duvarı çöktü! Göçük altında kalan var

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