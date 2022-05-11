İstanbul’da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul'da Haseki tramvay durağında İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.