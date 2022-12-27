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İzmir’de öldürülen Deniz Poyraz davasında karar

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Yayınlanma: 13:34 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
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İzmir’de öldürülen Deniz Poyraz davasında karar

Mahkeme heyeti, Gencer’ i  indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan 2 yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu. Gencer, toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

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