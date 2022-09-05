Kabine toplanıyor, Erdoğan açıklayacak

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ürünlerinin, bir başka market zincirinde daha satılması var.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacağı Balkan turu öncesi bugün Kabine’yi topluyor. 18.30’da başlayacak toplantının ana gündemi ekonomi olacak. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ürünlerinin, bir başka market zincirinde daha satılmasıyla ilgili alınan kararın toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

ÜÇ ÜLKEYE GİDECEK

13 Eylül’de açıklanacak sosyal konut projesinin detaylarının da bugün kesinleşmesi bekleniyor. Kabine toplantısında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar da görüşülecek. Akşam saatlerinde halka seslenecek olan Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek.

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