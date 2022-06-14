Kendini ambulansa kilitledi: Sağlık Bakanı gelmezse, tüpleri patlatırım
Sağlık Bakanlığı'nda sıcak dakikalar... Bir ambulans şoförü kendini araca kilitledi. Şoförün "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım" dediği iddia edildi.
Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü kendisini ambulansa kilitledi.
Siren çalan ve aracın hoparlöründen seslenen sağlık çalışanı “Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ben terörist değilim. Üç saattir onkoloji hastası için hastane arıyorum. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelmezse, patlatacağım” dedi.
Olay yerine polisler güvenlik koridoru çekerken, itfaiye aracı geldi. Polis ekiplerinin, kapıları kilitleyen ambulans şoförünü ikna etme çalışmaları sürüyor.
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