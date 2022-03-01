Kılıçdaroğlu: AKP Sözcüsü devlet adına açıklama yapabilir mi?

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında AKP'nin TBMM'yi, Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bıraktığını öne süren CHP lideri sert konuştu: AKP sözcüsü çıkıp devlet adına açıklama yapacak. Çürüme var. Devleti bir kişiye teslim ederseniz, kurumları bir kişinin iki dudağı arasına teslim ederseniz bu çok ağır bir çürümedir.

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları dün Ankara’da “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” metnine imza attı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantıdan birkaç saat önce isim vermeden altı partinin liderini “İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz” demişti.

OYUN BOZANLARA ASLA İZİN VERMEYİZ

Bu çıkışlardan sonra siyaset arenasında hareketlilik yaşanırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:

– Bütün CHP’liler 84 milyonu kucaklıyor. Bize sağlıklı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Demokrasinin gereği olarak her türlü eleştiriye açık bir partiyiz. Ülkemize sevgiyi, barışı ve huzuru getirmek istiyoruz. Oyun bozanlara asla izin vermemeliyiz. Ayrımcılık yapmadan 84 milyonu kucaklamak istiyoruz ve kucaklıyoruz da. Bize sağlıklı eleştiriler yapanlara da saygı duyuyoruz. Ülkemize demokrasiyi, sevgiyi, barışı getirmek, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı istiyoruz…

– Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma, savaş başladığında Denizli’deydim. STK ve kanaat önderleriyle bir aradaydım. Grup Başkanvekilimiz Engin Altay’ı aradım, “Burnumuzun dibinde bir gerilim var. TBMM’nin acilen toplanması lazım” diye söyledim.

DEVLET KURUMLARI PARTİLEŞTİRİLEMEZ

– Gelişmeler yaşandığı gün, Erdoğan, Güvenlik Zirvesi’ni topladı. Zirve hangi yasaya dayanarak toplandı? Hukuki altyapısı var mıydı? Zirveyi toplayabilirsiniz ama zirve diye bir kurum yok. Devletin zirvesi ise MGK var. Onu bırakıp paralel yapı inşa ediyorsanız, partileştirmişseniz ciddi sorunumuz var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan’da, 1.5 saat zirve sürüyor Dışişleri Bakanı yok. Devlet kurumları partileştirilemez.

ÇOK AĞIR BİR ÇÜRÜME

– Rezalet her alana giriyorsa siyaset kurumu başı dik gezemez. Burnumuzun dibinde savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında AKP’nin TBMM’yi, Dışişleri Bakanlığı’nı tamamen devre dışı bıraktığını öne süren CHP lideri sert konuştu: AKP sözcüsü çıkıp devlet adına açıklama yapacak. Çürüme var. Devleti bir kişiye teslim ederseniz, kurumları bir kişinin iki dudağı arasına teslim ederseniz bu çok ağır bir çürümedir.

DIŞ POLİTİKAYI İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPTILAR

– AKP’nin Grup Başkan Vekili orada, başka partiler yok. Neden ayrıştırıyorsunuz? Bu sorun hepimizin sorunu değil mi? Nasıl güvenlik zirvesi! Devleti yönetmekten aciz olanlar zirve mi toplar? Dış politikayı, iç politika malzemesi yapıyorlar

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