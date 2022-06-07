Kılıçdaroğlu: Bunlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen vatandaşlarını neden dolarla borçlandırdın?" diye sordu. Millet bahçesi yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'yla ilgili rakamlar verdi: İstanbul Havalimanı'nı yaptılar, Atatürk'ü çalıştırmama sözü almışlar. 59 milyar doları kim ödeyecek? Bunlarla helalleşmeyeceğiz bunlarla hesaplaşacağız.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“İZLERKEN GÖZLERİM YAŞARDI”

“Kayseri’de güzel bir görsel şölen vardı. Erciyes Üniversitesi’nin bahar şenliği vardı. Binlerce öğrencinin söylediği İzmir Marşı vardı. İzlerken gözüm yaşardı. O evlatlarımızın bu ülkeye umudu nasıl büyüttüklerini gösterdi bize. Beraber yaşamanın, tarihimize sahip çıkmanın önemini bize anlattılar. O şenliğe katılıp İzmir Marşı’nı okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum siz iyi ki varsınız. Emin olun onlar Türkiye Cumhuriyetini büyütecek, itibar kazandıracak, hepimize yaşlımıza gencimize umut olanlardır.”

“BİR DEVLET BÖYLE YÖNETİLEMEZ”

“Enflasyonla mücadele konusunda Hazine ve Maliye Bakanı ilginç bir şey söyledi. ‘Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak, sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz’ diyor. Kim çözecek peki enflasyonla mücadeleyi? Devletin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmiyorlar. Enflasyonla mücadelede, fiyat istikrarını sağlamada hangi kurumun yetkili olduğunu da bilmiyorlar. TBMM’nin bu yetkiyi hangi kuruma verdiğini de bilmiyorlar. Bu kadar bilgisiz insanların yönettiği bir ülke maalesef bu durumda.

Yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla da öyle bir noktaya geldiler ki şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Erdoğan söylüyor, Saray’da oturan zat söylüyor. ‘Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var’ diyor. ‘Yani vatandaşlar doları tasarruf olarak tutuyorlar. E bu da onların suçu, bizim suçumuz değil.' Bir devlet böyle yönetilemez.

Acaba Erdoğan hiç düşünüyor mu, ya doları neden tasarruf olarak tutuyorlar. Senin yarattığın tablo dolayısıyla, tasarrufunu koruyayım diye. Sen hiç kendine sordun mu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını neden dolarla borçlandırdın? Kendisini suçlayacağına vatandaşı suçluyor, ‘neden doları tutuyorsun bankada’ diye. Türkiye’nin buradan çıkması lazım.”

ATATÜRK HAVALİMANI

“İstanbul Havalimanı’nı yaptılar, işletiyorlar Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü almışlar. Sözleşmeye hüküm koymuşlar, ‘İstanbul'un Trakya yakasında ikinci bir havalimanı çalıştırılmayacak' diye. Orada duruyor, boş. Çalıştırmıyorlar, beyler kazanacak. 22 milyara mal et, 59 milyar dolar gelir elde et. 59 milyar doları kim ödeyecek? 85 milyon insan bir avuç çeteye teslim edilmiş vaziyette. Böyle bir soygun dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Bunlarla helalleşmeyeceğiz bunlarla hesaplaşacağız.”

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