Kılıçdaroğlu: Erdoğan parlamentoyu feshedecek, erken seçim yapacak

İzmir’de gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklama... Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Erken seçim kararı alacak. Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, ancak o zaman kendisi aday olabiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak. Erdoğan da aday olacak ve biz onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz.”

ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRÜRÜZ

Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan sosyal medya yasasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Eğer bu şekliyle çıkarsa, iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne iptali götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Sonuçta demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiyi gerçekten de toplumun dokularına kazandırmak için ortak mücadele etmek lazım. Onlar yasa çıkaracaklar baskı kurmak için, biz de mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için, biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz.”