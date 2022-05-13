Kılıçdaroğlu SADAT’a gitti

İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu SADAT'ın merkezine gitti. Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın faaliyetleriyle bilgi almak için bu ziyareti yaptığı öğrenildi.

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Dün İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sürpriz ziyaret yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı emekli asker Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın Beylikdüzü’ndeki merkezine gitti. İçeri girmesine izin verilmeyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça ‘tedhiş’, Türkçesi de ‘terör’.

– Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye’de milyonlarca insan varsa ve Suriye’den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın.

– Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, ki olursa olsun, seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Bunu bütün Türkiye’ye ve halkımıza açıkça ifade ediyoruz.

– Biz CHP’yiz, Kuvâ-yi Milliye’ciyiz, biz öyle SADAT’çılardan, tedhişçilerden korkacak değiliz. Korkaklar, kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları korumaz.

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