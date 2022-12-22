Kılıçdaroğlu’ndan İBB soruşturmasına tepki: Yüreğin varsa gel yarın sabah yeniden seçim yap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye başlatılan terör soruşturmasına tepki göstererek, “İşleri güçleri ‘Acaba biz Ekrem Bey’i oradan nasıl alacağız’ Çünkü 16 milyonun iradesine darbe vurmak istiyorlar. ‘Milli irade’ diyorlar, İstanbul oyunu kullandı milli irade bu. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı. Sonuç yine belli. Diyorsan ki ‘yenden seçim yapacağız.’ Gel kardeşim, eğer yüreğin varsa gel yarın sabah yeniden seçim yap.” dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kepez Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili terör soruşturmasına ilişkin tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“BUNU HANGİ VİCDAN HANGİ AHLAK KABUL EDER?”

“Bir seçime girildi, seçimi kazandı. Olması gereken neydi? Madem demokratik yollarla seçim kazanıldı, kazanan kişiye hakkını teslim etmek. ‘Efendim olmaz' dediler. Kim? Saray'ın hakimleri olmaz dedi. Niye? Aynı zarfa 4 tane oy pusulası konmuş, 3'ü doğru 1'i yanlış. Nereden biliyorsunuz? Biz bilmiyoruz, kimse de bilmiyor. Ama talimat öyle. Ya hepsini iptal etse, anlarım. Derim ki ‘ Doğru, hepsini iptal ettiler seçim yenilenecek' Hayır yenilenmeyecek! 3'ü doğru 1'i yanlış. Bunu hangi vicdan hangi ahlak kabul eder? Hangi inanç kabul eder? Kim kabul edebilir?

“DOSYALAR KAPATILDI BİR TARAFTA DURUYOR”

*Ama bu milletin bir feraseti var. Mazlumun yanında durma gibi bir geleneği var. Fark 800 bin küsura çıktı. İstanbullular hakkın ve adaletin yanında durdular. Göreve başladı, görevini yapıyor. 10'un, 20'nin üzerinde büyük yolsuzluk dosyalarına el attı. Dedi ki, ‘ben İstanbullunun hakkını yiyene vermeyeceğim bunu. Adalet için vereceğim mahkemeler buna baksınlar' Hemen benim fotoroman dediğim adam dosyaları kendisi aldı. ‘Bize vereceksiniz dosyaları. Ben bakacağım' dedi. Namuslu adam, düzgün adam, ahlaklı adam ne yapar, ‘Evet kardeşim sen buna bakıyordun ama benim müfettişlerim var. Bunlar bakacaklar' Eyvallah, itirazımız yok. Dosyalar kapatıldı bir tarafta duruyor. Yıllar geçti.

“İSTANBUL’UN RANTI ELDEN GİDİYOR DİYE BİR ENDİŞEYE KAPILDILAR”

*Allah aşkına söyler misiniz ya! Dosyayı alıyorsun, malı götürenlerin hesabı sorulacak, ‘Sormayın, burada kalsın. Ben bakacağım' diyorsun ve hiç bakmıyorsun. Arkasından dava açtırıyorsun. Hani o Yüksek Seçim Kurulu üyeleri vardı ya ‘4 tane pusula 1 tanesi doğru’ diyen. Hakimlere bir şey olmadı, sandık görevlilerine de bir şey olmadı. İstanbul’un rantı elden gidiyor diye bir endişeye kapıldı bunlar.

“BUNLARIN GÖZÜ TAMAMEN KARARMIŞ”

*Şimdi gazetelerden öğreniyoruz, İBB Başkanıyla ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş. Teröristleri istihdam ediyormuş diye. Akıl tutulması var. Bunların gözü tamamen kararmış. Kardeşim ortalıkta terörist geziyorsa sen İçişleri Bakanı değil misin? Polislerin yok mu? Sen bu teröristleri nasıl serbest bırakıyorsun? Bunlar aylardır, yıllardır orada çalışıyorlar. İlla ‘Ben bir şekilde İstanbul'un rantını almak istiyorum. Milyar dolarları ben almak istiyorum. Doymadım' diyor Allah gözünüzü doyursun. Böyle rezalet olur mu ya? O rant kentin sahibine aittir, o kentin sahibi 16 milyon İstanbulludur. 16 milyon İstanbullu bunu yemeyecek bir avuç çete yiyecek. ‘Çetelere vereceğim’ diyor. Söz verdim bu millete, Allah’a da söz verdim. İktidar olursak o çetelerin hepsinin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler.”

“EĞER SEN TERÖRİST DİYE BİRİSİNİ SUÇLAYACAKSAN SUÇLAYACAĞIN YER CUMHURİYET SAVCILIĞI”

*Bakın buna da şöyle bir dümen. Önce kalktı bu fotoroman konuştu, İBB’de teröristler var. Müfettişler gitti baktılar bir şey yok. ‘Gelin Ankara’ya beyler sizden adam olmaz' dediler. AKP’den aday milletvekili adayı olan birisini gönderdiler. O da sözde müfettiş. Sordum Ekrem Bey’e ‘Siz elemanları nasıl alıyorsunuz?’ Gayet basit, savcılıktan iyi hal kağıdı getirecek’ dedi. Eğer sen terörist diye birisini suçlayacaksan bunu ibra etmiş bir makam varsa, suçlayacağın yer Cumhuriyet Savcılığı. Devletin nasıl yönetildiğini anlatmak için bunları ifade ettim. Devleti sözde yönetiyorlar. Bir kişiye devlet teslim edilmez. Bir kişiye devlet teslim edilirse koskoca Türkiye adalet için bağırmaya başlayacak. İnsanda biraz vicdan, ahlak, kırıntı kadar adalet duygusu olur. Ne istiyorsunuz Allah aşkına. İlla bir şey yapacaklar. Sizin başka işiniz yok mu? Memleketin dünya kadar derdi var.

“EĞER YÜREĞİN VARSA GEL YARIN SABAH YENİDEN SEÇİM YAP”

*İşleri güçleri ‘Acaba biz Ekrem Bey'i oradan nasıl alacağız' Çünkü 16 milyonun iradesine darbe vurmak istiyorlar. Milli irade diyorlar, İstanbul oyunu kullandı milli irade bu. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı. Sonuç yine belli. Diyorsan ki ‘yenden seçim yapacağız.' Gel kardeşim, eğer yüreğin varsa gel yarın sabah yeniden seçim yap. Para, para, para. Ne yapacaksanız? Kefenin cebi yoktur. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir kişi haksızlığa uğrarsa ve ben sesimi çıkarmazsam ben niye siyaset yapıyorum? İstanbul’da bir partinin genel başkanı kendi ilçe binasına giremiyor? Nerede bu demokrasi. Doymadı mı gözünüz? Bunları bilin diye, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Vicdan nedir? Vicdan, yüce yaradanın yüreğimizdeki sesidir. Metro inşaatlarını bitiremiyorlar diyor. Dünyada, 10 metro inşaatını aynı anda başlatan bir metropol var, o da İstanbul. Niye engelliyorsun?