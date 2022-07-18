Kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan 'Azat Kendal' kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın öldürüldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Turuncu kategoride aranan ve başına 1 milyon TL ödül konan ‘Azat Kendal’ kod adlı PKK’lı terörist Necati Utku Kiraz ile bir PKK’lı teröristin daha öldürüldüğü açıklandı. Twitter hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma’nın son vuruşu… Birçok olayın faili

kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar.”