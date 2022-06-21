Abone Ol

Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu şebekesinin hücrelerine yapılan baskında aralarında iki kadın üst yöneticinin de olduğu 213 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

AYRINTILAR GELECEK

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster