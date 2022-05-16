Kolonlar patladı, inşaat çöktü: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir inşaatta kolonların patlaması sonucu inşaat çöktü. Meydana gelen olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

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Olay saat 11.30 sıralarında Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Bir ev inşaatın bulunduğu şantiye alanında tek katlı yapıda kolon paylaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle inşaatta çalışan Mehmet Onat (63), Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31), beton parçalarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Acil Kurtarma Sağlık ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri tarafından betonların altından çıkarılan işçiler, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

BİR İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK

Meydana gelen çökmede yaralanarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Onat’ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erol Tatlı ve Ergin Tatlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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