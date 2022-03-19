İstanbul için önemli uyarı: Kuvvetli kar geliyor!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün de kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslenerek kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR

Günlerdir yapılan uyarıları dikkate alan ve kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkürlerini ileten Vali Yerlikaya, “Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısını yaptı.

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