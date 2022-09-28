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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda TIR devrildi. İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolu, virajı alamayan aracın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı.

Yayınlanma: 07:10 - 28 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi

M.C. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı. Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. (AA)

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