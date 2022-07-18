KYK borçları silinecek mi? Gözler bugünkü toplantıda

Yaklaşık 5 milyon gencin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borçları, yüksek faiz sonrası astronomik rakamlara yükseldi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündemi KYK borçları olacak. Faiz affı beklenirken, açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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Kabine, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri KYK kredi borçları ve son dönemde zirve yapan corona virüsü vakaları…

KILIÇDAROĞLU: ÖDEMEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta gençlere faizli KYK borçlarını ödememeleri yönünde çağrıda bulunmuş; lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL'lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL'ye çıktığını gösteren gencin tweet'ini paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.”

ERDOĞAN: FAİZİN EN BÜYÜK DÜŞMANI BİZİZ

Bu çağrı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız” demişti.

Bugünkü toplantıda Gençlik Bakanı Kasapoğlu Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK kredi borçlarıyla ilgili hazırlanan çalışmayla ilgili bir sunum yapacak.

GÜNDEMDE ARTAN CORONA VAKALARI DA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da corona virüsü vaka sayılarında son dönemde yaşanan artış, ölüm ve testlerin pozitif çıkma oranlarıyla ilgili bir bilgilendirme yapacak.

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