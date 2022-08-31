Levent Göktaş için kırmızı bülten
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
FETÖ terör örgütü ve örgüt lideri Fetullah Gülen’le ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve paralel yapının hedefi haline gelen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta ‘örgüt üyeliği' ve ‘tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 kişiden, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Tan Dervişoğlu’nun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Türkiye’nin talebi üzerine bugün firari emekli albay Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.