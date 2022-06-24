PKK’nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil'in talimatı ile Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye'ye intikal eden ‘Raperin’ kod adlı Delal Azizoğlu, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Delal Azizoğlu, 1992 yılında örgüte katıldı. Diyarbakır kırsalında sekiz yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdi. Daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldı. 2001 yılında Brüksel'de Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçildi.

2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize eden isim oldu. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi. Daha sonra ise KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın yöneticisi oldu. Bu tarihten itibaren, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirilen Dela Azizoğlu, bu görevlerinin yanı sıra 2018 yılı itibarıyla KCK Yüksek Adalet Divanı yönetiminde yer alıyordu.

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