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MİT’ten nokta operasyonu: Hüseyin Şibli öldürüldü

MİT, PKK’nın Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

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MİT’ten nokta operasyonu: Hüseyin Şibli öldürüldü

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