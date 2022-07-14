Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı

Fen Bilimleri Dershaneleri’nin sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili olduğu öne sürülen Ufuk A. İstanbul Etiler’de yakalandı. 48 yaşındaki katil zanlısının, Nazmi Arıkan ile husumet yaşadığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi.

Çiftlik çalışanları dün, öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelendi.

Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker’in kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arıkan ve Eker’in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

SALONDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere de ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in cansız bedenlerinin evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu ifade edildi.

Arıkan’ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00’e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 48 yaşındaki Ufuk A. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Sabaha karşı Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları markasının kurucusu olan ünlü eğitimci ve şoförünün öldürülmesi sonrasında jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı aramada 3 bıçak kını bulunduğu belirtilmişti.

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