Partisinin afişleri toplatılan Kılıçdaroğlu, Elazığ’da konuştu

Partisinin grup toplantısı öncesi CHP afişlerinin indirildiği Elazığ'da konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara ses sözlerle yüklendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesi partisine ait afişlerin toplatıldığı Elazığ’da konuştu.

İndirilen afişler yerine AKP İl Başkanlığı tarafından asılan afişlere tepki olarak dün gece “Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!” diyen, Kılıçdaroğlu, bugün şunları söyledi:

– Türkiye’nin her tarafında dertler var hepimiz biliyorum. Bu dertleri çözmek siyaset kurumunun görevidir. Halkın seçtiği iktidar gelecek ve sorunları çözecek. En büyük arzumuz bu sorunları çözmektir.

– Elazığ’ın tarım, sanayi, turizm, lojistik kent olma konusunda önemli bir avantajı vardır. Elazığlı çiftçinin çok mutlu olmadığını, büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Bütün çiftçilere verdiğim sözü buradaki çiftçiler için de vereceğim. Size mazotu, yatlar hangi fiyattan kullanıyorsa, ÖTV’siz ve KDV’siz vereceğiz. En ucuz mazotu çiftçi kullanacak.

BÜTÇENİN YARISI TEFECİLERE GİDİYOR

– Tefecilere dünyanın faizini veriyorlar. “Faize karşıyız” diyorlar, buna inanmayın, hepsi hikaye. Bütçenin neredeyse yarısını o tefecilere ödüyorlar. İktidar olursak bir hafta içinde çiftçinin, esnafın aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faizle mücadele böyle yapılır. Derdin mi var? Derdi çözmek Bay Kemal’in görevi olacak.

– Elektriğe bu yıl yüzde 95-yüzde 200 arası zam yapıldı. Doğalgaza yüzde 164. Memurun maaşı mı yüzde 164 arttı? Kimin geliri yüzde 164 arttı da bu kadar büyük yükü ailelere veriyorsunuz?

KAÇ HANENİN ELEKTRİĞİ KESİK? AÇIKLAMIYORLAR

– Bir kadın evladını yatağa aç yatırıyorsa o annenin acısını kim bilebilir? Ben elektrik parasını ödemedim niçin? Benim elektriğimi de kessinler, elektriği kesilen 3 milyon 400 bin kişinin derdi dile gelsin diye.

– O aileler fakir aileler ödeyemiyor, gelip elektriğini kesiyorlar. Bu insanlar nasıl ısınacak? Kaç hanenin elektriği kesildi? Gizliyorlar. Tam 9 aydır milletvekillerimiz soruyor. Tık yok, cevap vermiyorlar. Suç işliyorlar.

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