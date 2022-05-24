Pençe Kilit operasyonunda 3 asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonu sürüyor. Kanlı örgütün pek çok üst düzey yöneticisi öldürülürken, öğle saatlerinde acı bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada üç asker şehit oldu, dört asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

– Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ SINIR HATTINDA

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

36 GÜNDE 15 ŞEHİT

18 Nisan’da başlayan Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 15 Mehmetçik şehit oldu.

Üsteğmen Ömer Delibaş

Teğmen Kaan Kanlıkuyu

Teğmen Bekir Can Kerek

Uzman Çavuş Furkan Gök

Uzman Çavuş Kubilay Çon

Uzman Çavuş Mümin Çarkcı

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı

Sözleşmeli Er Yunus Kalkan

Sözleşmeli Er Fırat Canlı

Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz

Sözleşmeli Er Nurettin Uzun

Sözleşmeli Er Selman Güler

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