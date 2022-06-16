Pençe-Kilit’te bir asker daha şehit düştü
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir acı haber daha... Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğu açıklandı.
Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Şehit Kadir Kemik’in İstanbul Pendik nüfusuna kayıtlı olduğu, bugün Pendik Şehitler Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.