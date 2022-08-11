PKK’lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı
Suriye'nin Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, ‘Ebu Ali’ kod adlı Hasan Najjar’ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu ‘Ebu Ali’ kod adlı Hasan Najjar, 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; emniyet teşkilatımıza, emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye Görev Gücü’ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler” dedi.