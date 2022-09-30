Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı

'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber, İstanbul'da bir başkasının adına kiralanan güvenlikli evde yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden firari olan Soner Rençber’in, Büyükçekmece’de olduğunu tespit etti.

Yaklaşık üç ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Soner Rençber’in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi. Dışarıyla neredeyse hiç bağlantı kurmadan bu evde yaşayan Rençber’e Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Soner Rençber yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, dört şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Soner Rençber’in örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ve çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren kişi olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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