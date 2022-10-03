Silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü

İstanbul Ümraniye'de 17 Eylül günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay 17 Eylül günü Ümraniye Çavuşpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Sedat Peker’e yönelik videolarıyla tanınan Cenk Çelik’e yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından iki kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik’in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

PEKER’İ TEHDİT ETMİŞ, HİJYEN OPERASYONUNDA YAKALANMIŞTI

Başına isabet eden 2 kurşunla hayati tehlikesi devam eden Cenk Çelik, 2 yıl önce suç örgütü lideri Sedat Peker’i tehdit ettiği videolarla gündeme gelmişti.

Çelik ayrıca 2 yıl önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen “Hijyen Operasyonu” kapsamında gözaltına alınmıştı. O operasyonda Cenk Çelik'in kardeşi ile ‘Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanmıştı.

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