Süleyman Soylu herkesin merak ettiği sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu’nun kamuoyuna duyurulması programında konuştu.

Soylu, Ege Denizi’nde göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilmesiyle ilgili olarak, şunları söyledi:

– Kimini plastik kelepçelerle bağladılar, denizin ortasına bıraktılar, kiminin üzerine benzin döktüler. Bunlardan birini biz yapmış olsaydık, çarmıha gererlerdi.

– Türkiye 2011 yılının başından beri bir göç politikasıyla sorumluluğu, insani değerleri bilen çabalarını devam ettirmektedir.

– Şu anda Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli var. 321 bin kişi uluslararası korumaya başvurmuş.

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