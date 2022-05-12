Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya tazminat davası

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya manevi tazminat davası açtı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yüksek dozdaki tartışma yargıya taşındı. Özdağ, Soylu’ya 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kendisine “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen hafta İçişleri Bakanlığı önüne yürümüştü. Engellenen Özdağ, “Senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın kardeşim” dedi.

“MAMA OLARAK DAĞITILACAK”

Zafer Partisi’nden yapılan o açıklamada şöyle denildi:

– Süleyman Soylu, 05.05.2022 tarihinde katıldığı TGRT Haber isimli TV programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a kamuoyunda saygınlığı hedef alan küçük düşürücü ifadeler kullanmıştır. Daha doğru bir ifade ile açıkça küfretmiştir.

– AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır.

– Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır.

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