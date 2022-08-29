Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi, eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yaşar ANTER

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Muğla’ın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

DAĞ YOLLARINI KULLANMIŞ

Deniz yolu ile yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine Ünsal Ban, polis ekiplerince her zaman kullandığı aracın dışında başka bir araçta yakalandığı öğrenildi. Ban’ın Milas’a gelirken güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağ yollarını kullandığı belirtildi.

YELKENLİYLE YUNANİSTAN ÜZERİNDEN İTALYA

Ünsal Ban'ın kiraladığı yelkenliyle Yunanistan üzerinden İtalya'ya gitmek üzere iken yata binmeden yakalandığı açıklandı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürdüğü belirtildi.

EŞİ AKP MİLLETVEKİLİ, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Ünsal hakkında boşanma aşamasındaki eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun kişisel verilerini paylaşması, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında evlendiği Ünsal Ban'a boşanma davası açmıştı. Taşkesenlioğlu, eşinden 50 milyon maddi 20 milyon da manevi tazminat talep etmişti.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE…”

Ban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, eşinin iftiralarla dolu bir dilekçe ile boşanma talebinde bulunduğunu öne sürerek, başına bir şey gelirse sorumlusunu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önceki başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu olacağını duyurmuştu.

VİDEOSUNU SEDAT PEKER PAYLAŞTI

Suç örgütü lideri Sedat Peker de dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ünsal Ban için “Ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı” dedi.

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