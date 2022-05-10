Yeni ehliyet ve pasaportlarda değişiklik! Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni pasaport ve ehliyetlerde yapılan değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi tanıtım toplantısında konuştu. Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor. Yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz.

– Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası söz konusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak.

– 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum-Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21. sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese-Erzurum, İshak Paşa Sarayı-Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır’da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor.

– Almanya’da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usulle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.

– Yeni e-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni e-sürücü belgesinde de yeni e-pasaportlarda olduğu gibi ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılacaktır.

– Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye’nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin iki ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde…

200 BİN 950 SURİYELİ TÜRK VATANDAŞI OLDU

– Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. 69 bin 930’u erkektir reşit olanların. 87 bin 296’sı da çocuktur. Afganistan uyruklu sayısı da 37 bindir. Bunun 17 bini Türkmen’dir.

– Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere hepsine İstanbul’da müracaatları halinde Türk Soyları ofisi kurduk. Şu anda 6 bin Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri de devam ediyor. 25 bin de yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan var. Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar.

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